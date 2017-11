Novas maquiadoras

Santiago – Há pouco encerrou o curso de cabeleireiro do projeto “Renovando Vidas, renovando cabelos”, criado e ministrado pela santiaguense Rose Marques. O curso aconteceu nos Cras e formou 54 novos profissionais. E muitos deles estão se aperfeiçoando ainda mais na área de beleza. Desta vez estão aprendendo maquiagem, numa parceria com os Cras, secretaria de Desenvolvimento e Senac. O curso começou dia 13 e encerra no próximo dia 30. Serão 20 horas em cada Cras, num total de 60 horas.

