Os geniozinhos da escola Alceu Carvalho

Santiago – A Escola Estadual Alceu Carvalho vem se destacando em vários projetos. Há pouco ficou em primeiro lugar no concurso Mentes Brilhantes e, nesta semana, promoveu outra mostra do talento de seus alunos; a Feira Criativa, construindo e aprofundando conhecimentos. Conforme a diretora Denise e a professora Cristiane, esse foi mais um momento em que professores, famílias e convidados se integraram à escola, comprovando a capacidade dos alunos. A professora Tânia Carpes, responsável pela 35ª Coordenadoria Regional de Educação também marcou presença, a exemplo da direção do jornal Expresso, entre outros convidados.

Este slideshow necessita de JavaScript.