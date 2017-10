Santiago Encena começa quarta

O Santiago Encena já é um dos mais antigos festivais de teatro do Estado, com 21 edições ininterruptas. E nesta quarta, 18, começa mais uma edição, que será no Círculo Militar, às 20h. Até o domingo, 22, o público dividirá as emoções com os mais de 130 atores, atrizes, diretores e técnicos que empregar o seu talento para que seus espetáculos conquistem o aplauso do público e do júri, que avaliará os espetáculos. Serão cinco peças adultas e cinco infantis, de grupos RS e de Santa Catarina.

Programação

Dia 21/10

O Santiago Encena começa às 20h, com a entrega do troféu Caio Fernando Abreu, que será para a empresa Versos Pizzaria Temática. Na sequência, tem a premiação do festival Enceninha. Às 21h, o primeiro espetáculo a ser apresentado será “Mente Vagueia”, da Cia de Teatro Parceiros de Bagé.

Dia 19/10

10h- Espetáculo adulto: “Negrinho do Pastoreio”, da Cia Teatro Integração de Santiago.

15h- Espetáculo infantil “Megera e a Maldição do Espelho”, do grupo Artemágika, de Santiago.

19h30 min- Espetáculo adulto: “Breque no Escuro”, Grupo Pequenos Atores do João, de Santiago.

21h- Espetáculo adulto: “Sinônimos”, do grupo Dom de Semblantes Cia Theatral de Santiago.

Dia 20/10

10h- Espetáculo infantil: “A Bruxinha que virou Aquarela”, do grupo Arte em Ação, de Santiago.

15h30 min- Espetáculo infantil “O Mistério de Feiurinha”, do grupo Dom Hermeto, de Três de Maio.

20h- Espetáculo Adulto: “Shakespereando”, da Oficina de Teatro de Santiago.

Dia 21/10

10h- Espetáculo infantil “Luz, Pijama, Ação”- URI’Scola Cia Show, de Santiago-RS.

15h- Espetáculo infantil- Chapeuzinho Vermelho, do grupo Teatro Parceria, de Bagé.

Dia 22/10

10h- Premiação

Fonte: http://www.santiago.rs.gov.br/