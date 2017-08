Santiago leva prêmio de ‘projeto inovador’

A Prefeitura recebeu o prêmio “Projeto Inovador”, entregue pela Rede de Cidades Digitais em congresso ocorrido em Bento Gonçalves. O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sadi Gioda, recebeu o prêmio em nome do prefeito Tiago Gorski, por ele ter incluído em seu plano de governo vários projetos que envolvem a melhoria de Santiago por meio do uso da tecnologia. Outros 20 municípios também receberam o prêmio, dentre os quais Pelotas, Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, Estância Velha, Passo Fundo, Marau, São Sepé, Campo Bom, Esteio, Canoas, Sapucaia e Não me Toque.