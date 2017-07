A dupla de maior renome do sertanejo universitário cantará em Santiago no dia 12 de outubro. O show de Henrique e Juliano é mais um megashow nacional a ser apresentado no estádio do Cruzeiro onde já cantaram as irmãs Simone e Simária. Este é o 4º grande show nacional promovido pelo programa TOP Sertanejo (Rádio Nova 99), do comunicador Iuri Guasso