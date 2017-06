Semana de Ações Ambientais começa com plantio de árvores

Santiago – Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para marcar a data e dar início as atividades da Semana de Ações Ambientais, os alunos das escolas João Eduardo Shimidt (Ciep) e da Sílvio Aquino plantaram dezenas de mudas árvores, tarefa prevista na gincana sócioambiental que estão disputando. As mudas foram fornecidas pela secretaria de Meio Ambiente do município e a atividade foi acompanhada por integrantes do Exército e da Secretaria.

Programação

Terça (6) – Está previsto um mutirão de limpeza nas nascentes dos rios Itu e Curuçu e entrega de garrafas pet recolhidas na gincana, para a Arpes.

Quarta (7) – Palestra sobre coleta seletiva e reciclagem na escola Aurora Lubnon. Às 14h, visita ao centro de triagem e transbordo de resíduos sólidos (usina de reciclagem) por alunos da Aurora.

Quinta (8) – Plantio de árvores na avenida Alceu Carvalho. Às 14h, palestra e sensibilização ambiental no Ciep. Em seguida, trabalho de conclusão da implantação de composteiras no Cras.

Sexta (9) – Encerramento da gincana socioambiental com exibição de vídeos produzidos pelas equipes e Quizz Ambiental. A Semana de Ações Ambientais tem o apoio do Compromas, CTG Coxilha de Ronda, ACPA, 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e Ervateira São Gabriel.