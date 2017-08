Santiago – A criançada e os pais aprovaram a Beebop Kids, uma tarde alegre e de muita diversão ocorrida há pouco no Clube União. Uma nova edição está marcada para o dia 27 com brinquedos infláveis, maquiagem artística, baladinha, sorteio de brindes, show de talentos e lanches. As crianças pagam 20 reais pelo ingresso e as mães ganham de cortesia. Para os adultos há cadeiras e área para o chimarrão. Informações 98464-6969.

