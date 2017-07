Está acontecendo nesta quinta (27), no 9º B Log, o leilão de viaturas ‘aposentadas’ do Exército. Nas Compradores do Brasil inteiro têm à disposição mais de 70 itens, contendo: Jeeps, Caminhões, Kombis, camionetes, entre outros.

A previsão é que o evento vá até as 18h. O edital pode ser acessado no site http://zuccalmaglioleiloes.com.br/, entretanto, as vendas serão somente presenciais. (fotos; Stêvão Limana)

Este slideshow necessita de JavaScript.