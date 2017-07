Homem do Ano – Os mais influentes da região

Santiago – As equipes da Agência Oficial e jornal Expresso colocaram em prática uma ideia que trabalhavam há anos. A de reunir os homens mais influentes de toda a região. E assim, a última sexta-feira, 07 de julho, foi especial para 70 homens de várias cidades, dentre elas Santiago, Santa Maria e Cruz Alta. Dezenas de cidades da região estavam representadas no evento que premiou os 70 homens mais influentes da região, o Homem do Ano. Havia lideranças de Santiago, Manoel Viana, São Francisco, São Vicente, Santa Maria, Jaguari, Nova Esperança, Capão do Cipó, Bossoroca e Cruz Alta entre outras.

